Ледовый дворец построили рядом со станцией метро «Тимирязевская»

20 апреля. Mossovetinfo.ru - Ледовый дворец построили в Бутырском районе рядом со станцией метро «Тимирязевская». Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Мэр Москвы отметил, что уже залит лед и оборудованы раздевалки. Вся остальная инфраструктура также готова. В ближайшее время дворец сдадут в эксплуатацию.