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Город (Москва и область)     20.04.2018 21:35

Ледовый дворец построили рядом со станцией метро «Тимирязевская»

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  спорт 

20 апреля. Mossovetinfo.ru - Ледовый дворец построили в Бутырском районе рядом со станцией метро «Тимирязевская». Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что уже залит лед и оборудованы раздевалки. Вся остальная инфраструктура также готова. В ближайшее время дворец сдадут в эксплуатацию.

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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  спорт 

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