Ледяная пещера откроется в «Зарядье» в конце февраля

22 декабря. Mossovetinfo.ru - Ледяную пещеру в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье» откроют в конце февраля. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В пещере будут колонны, лабиринты и арки. Ее площадь составит 350 квадратных метров, она будет доступна круглый год



На создание пещеры ушло около 70 тонн льда. Высота составит почти шесть метров.