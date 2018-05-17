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Город (Москва и область)     17.05.2018, 19:34

«Ледяная пещера» открылась в парке «Зарядье»

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Теги:  Зарядье  парки 

17 мая. Mossovetinfo.ru – «Ледяная пещера» открылась в четверг, 17 мая, в парке «Зарядье» в центре Москвы. Это уникальная инсталляция, основу которой составляют сотни металлических труб, общей протяженностью более 13 километров.

По трубам циркулирует специальное вещество, охлаждаемое в отдельной установке, расположенной под пещерой. В результате на стенах и колоннах пещеры лед и снег намерзают естественным образом, как в природе. Всего на стенах и сводах пещеры наморожено около 70 тонн воды.

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Карта места

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Теги: 
Зарядье  парки 

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