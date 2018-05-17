Другие материалы
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Город (Москва и область)
17.05.2018, 19:34
«Ледяная пещера» открылась в парке «Зарядье»
17 мая. Mossovetinfo.ru – «Ледяная пещера» открылась в четверг, 17 мая, в парке «Зарядье» в центре Москвы. Это уникальная инсталляция, основу которой составляют сотни металлических труб, общей протяже...
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Город (Москва и область)
17.05.2018, 16:58
Глава Мособлизбиркома ушла в отставку
17 мая. Mossovetinfo.ru – Мособлдума приняла отставку главы Мособлизбиркома Ирины Коноваловой, сообщает РБК. Отставка принята на основании личного заявления Коноваловой. Коновалова воз...
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Город (Москва и область)
17.05.2018, 16:00
Тверская улица станет пешеходной 11 и 12 июня
17 мая. Mossovetinfo.ru – Тверская улица станет пешеходной в дни празднования Дня России 11 и 12 июня, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк...