«Ледяная пещера» открылась в парке «Зарядье»

17 мая. Mossovetinfo.ru – «Ледяная пещера» открылась в четверг, 17 мая, в парке «Зарядье» в центре Москвы. Это уникальная инсталляция, основу которой составляют сотни металлических труб, общей протяженностью более 13 километров.



По трубам циркулирует специальное вещество, охлаждаемое в отдельной установке, расположенной под пещерой. В результате на стенах и колоннах пещеры лед и снег намерзают естественным образом, как в природе. Всего на стенах и сводах пещеры наморожено около 70 тонн воды.