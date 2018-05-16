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Город (Москва и область)     16.05.2018, 13:42

«Ледяную пещеру» в парке «Зарядье» откроют 17 мая

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Теги:  парки  Зарядье  ледяная пещера  открытие  Сергей Собянин 

16 мая. Mossovetinfo.ru – «Ледяную пещеру» в парке «Зарядье» откроют для посетителей в четверг, 17 мая. Об этом в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что «Ледяная пещера» - настоящая часть русского Севера, и порекомендовал находиться в ней не более 15 минут.

«Ледяная пещера» - уникальная инсталляция, основу которой составляют сотни металлических труб, общей протяженностью более 13 километров. По трубам циркулирует специальное вещество, охлаждаемое в отдельной установке, расположенной под пещерой. В результате на стенах и колоннах пещеры лед и снег намерзают естественным образом, как в природе. Всего на стенах и сводах пещеры наморожено около 70 тонн воды.

Пещера находится в парке «Зарядье», который был открыт в сентябре 2017 года. Парк поделен на четыре природные зоны, которые есть в России: лес, луга, степь и северный ландшафт. В каждой из зон обеспечивается собственный микроклимат. Кроме того, в парке расположен парящий мост, выходящий к Москве-реке, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

В июне в парке откроется концертный зал, где пройдет Московский урбанистический форум.


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Карта места

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Теги: 
парки  Зарядье  ледяная пещера  открытие  Сергей Собянин 

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