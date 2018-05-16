Другие материалы
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Город (Москва и область)
16.05.2018, 14:57
Здание XIX века в центре Москвы выставлено на торги
16 мая. Mossovetinfo.ru – Кирпичное двухэтажное здание постройки 1860 года, расположенное в центре Москвы, выставлено на торги, сообщается на официальном сайт департамента Москвы по конкурентной по...
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Город (Москва и область)
16.05.2018, 13:42
«Ледяную пещеру» в парке «Зарядье» откроют 17 мая
16 мая. Mossovetinfo.ru – «Ледяную пещеру» в парке «Зарядье» откроют для посетителей в четверг, 17 мая. Об этом в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что...
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Город (Москва и область)
16.05.2018, 13:26
На избирательных участках за пределами Москвы на выборах мэра должно быть организовано видеонаблюдение - власти
16 мая. Mossovetinfo.ru – Избирательные участки на выборах мэра, которые будут организованы за пределами Москвы, должны быть обеспечены видеонаблюдением, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заммэр...