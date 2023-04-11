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Город (Москва и область)     13.04.2023 08:53

Легендарный универмаг "Елисеевский" может стать фудхоллом

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Теги:  Елисеевский  Тверская  фудхолл  инвестпроект 

13 апреля. Mossovetinfo.ru - Один из старейших универмагов Москвы — «Елисеевский» на Тверской улице может выкупить Realty4Sale и новый владелец объекта может открыть на в нем фудхолл, сообщает газета Коммерсантъ.

Компания уже предлагает часть этих площадей в аренду: “Ъ” обнаружил соответствующее объявление на сервисе «Авито». В R4S от комментариев отказались.

Участники рынка предупреждают, что Тверская перестала привлекать большой поток туристов и горожан.

Realty4Sale владеет крупными объектами в центре Москвы, включая бывший Simachev Bar и исторические усадьбы.

Мэрия пытается продать этот объект на протяжении восьми лет.

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Карта места

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Теги: 
Елисеевский  Тверская  фудхолл  инвестпроект 

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