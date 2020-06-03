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Город (Москва и область)     03.06.2020 11:55

Лепной декор 50-х годов восстановят на павильоне радиоэлектроники на ВДНХ

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Теги:  ВДНХ  реставрация 

3 июня. Mossovetinfo.ru – На павильоне № 15 ВДНХ (павильон «Радиоэлектроника и связь») восстановят лепной декор начала 50 годов, сообщается на портале mos.ru.

Павильон был построен в 1954 году и первоначально назывался «Поволжье». Он был украшен сюжетными скульптурами и лепным декором, посвященными истории городов, расположенных по берегам Волги.

Однако в конце 50-х годов павильон было решено перепрофилировать, он был назван «радиоэлектроника и связь», а декор здания частично закрыли фальшфасадами, частично демонтировали. При этом оставшаяся часть декора была повреждена.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, повреждено более 50% всех поверхностей, однако, у специалистов имеется достаточное количество документов, которые помогут восстановить утраченное.

Планируется восстановить горельефы, утраченные скульптурные композиции, лепные декоративные элементы, витражи, а также четыре колонны у входа в павильон.

Работы по восстановлению павильона будут проходить в течение всего 2020 года.


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Теги: 
ВДНХ  реставрация 

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