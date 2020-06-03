3 июня. Mossovetinfo.ru – На павильоне № 15 ВДНХ (павильон «Радиоэлектроника и связь») восстановят лепной декор начала 50 годов, сообщается на портале mos.ru.
Павильон был построен в 1954 году и первоначально назывался «Поволжье». Он был украшен сюжетными скульптурами и лепным декором, посвященными истории городов, расположенных по берегам Волги.
Однако в конце 50-х годов павильон было решено перепрофилировать, он был назван «радиоэлектроника и связь», а декор здания частично закрыли фальшфасадами, частично демонтировали. При этом оставшаяся часть декора была повреждена.
По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, повреждено более 50% всех поверхностей, однако, у специалистов имеется достаточное количество документов, которые помогут восстановить утраченное.
Планируется восстановить горельефы, утраченные скульптурные композиции, лепные декоративные элементы, витражи, а также четыре колонны у входа в павильон.
Работы по восстановлению павильона будут проходить в течение всего 2020 года.
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