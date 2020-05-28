28 мая. Mossovetinfo.ru – Смертность от коронавируса в Москве в апреле составила от 1,4% до 2,8% в зависимости от методики подсчета, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.



Всего в апреле умерло 11 834 человека, что 1934 человека больше, чем в апреле 2019 года. Из них от коронавируса скончались 636 человек – это лица, у которых лабораторно было подтверждено заражение. Кроме того, к смертности от коронавируса отнесли смерть еще 169 человек, у которых как при жизни, так и посмертно был отрицательный анализ на коронавирус, но паталогоанатомическое исследование позволило сделать вывод, что именно коронавирус стал причиной смерти.



Кроме того, выявлено 765 человек, которые имели положительный тест на коронавирус, однако умерли от других причин. Если принять во внимание, что заражение коронавирусом является катализатором других заболеваний, которые могут привести к смерти пациента, то данные случаи также можно отнести к смертности от коронавируса.



Таким образом, если учитывать только случаи, где заражение коронавирусом явилось причиной смерти, то смертность от коронавируса в Москве за апрель составляет 1,4%. Если же включать в статистику случаи смерти пациентов от других заболеваний, но имевших подтвержденое заражение коронавирусом, то смертность от коронавирусной инфекции в Москве в апреле составила 2,8%.



В сообщении указано, что данные показатели бесспорно ниже, чем по официальным данным таких городов, как Нью-Йорк (смертность от коронавируса – 10%) и Лондон (сертность от коронавируса 23%).



Также отмечается, что в мае в Москве ожидается более высокая смертность от коронавируса, так как на конец апреля пришелся пик заболеваемости, а между пиком заболеваемости и повышением смертности проходит порядка 2-3 недель.



Ранее в ряде зарубежных изданий появилась информация о том, что власти Москвы занижают данные о смертности от коронавируса. Департамент здравоохранения Москвы официально опроверг данную информацию.