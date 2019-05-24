24 мая. Mossovetinfo.ru – Летние детские лагеря будут открыты в восьми московских парках, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Детские лагеря, в которых дети смогут принять участие в мастер-классах и спортивных играх, прослушать познавательные лекции, откроются в парках «Фили», «Северное Тушино», Саду имени Баумана, парке «Сокольники», ландшафтном парке «Митино», в бабушкинском парке, в парке «Красная Пресня» и Парке Горького.
Начинать работу детские лагеря в парках будут с 08:30 – 09:30, заканчивать – в 19:00 – 20:00. Все лагеря в парках – платные, в стоимость путевок входит питание детей.
Ранее сообщалось, что в рамках программы «Московская смена» в Москве организуют 246 площадок для летнего отдыха школьников на базе общеобразовательных и спортивных школ, а также на базе социальных объектов.
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