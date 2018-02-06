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Город (Москва и область)     06.02.2018 15:53

Левкин: наиболее важный параметр конкурсных проектов реновации - реализуемость проекта

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Теги:  Москва  реновация  Левкин  проекты  концепции  обсуждение 

6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - В числе наиболее важных параметров оценки конкурсных работ концепций кварталов реновации жилищного фонда в городе Москве руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин назвал реализуемость проекта. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы со ссылкой на слова С.Левкина.

«Практическая реализация проекта сверхважна, чтобы выполнить программу в срок, установленный Мэром Москвы С.С. Собяниным и ожидаемый жителями», - подчеркнул Сергей Лёвкин.

Накануне в «Доме на Брестской» прошло второе заседание рабочей группы по рассмотрению концепций кварталов реновации жилищного фонда в городе Москве с участием членов жюри архитектурно-градостроительного конкурса. В ближайших планах - обсуждение еще 12 концепций развития районов.

Особое внимание горадминистрацией уделяется предложениям москвичей, поступившим в ходе общественных обсуждений. «Согласно сводным данным, наибольшее количество вопросов жителей было связано с плотностью застройки, парковочным пространством, высотностью новых домов и также транспортной обеспеченностью», - сообщил Сергей Лёвкин.

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Теги: 
Москва  реновация  Левкин  проекты  концепции  обсуждение 

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