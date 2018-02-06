Левкин: наиболее важный параметр конкурсных проектов реновации - реализуемость проекта

6 февраля / Mossovetinfo.ru / - - В числе наиболее важных параметров оценки конкурсных работ концепций кварталов реновации жилищного фонда в городе Москве руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин назвал реализуемость проекта. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики города Москвы со ссылкой на слова С.Левкина.



«Практическая реализация проекта сверхважна, чтобы выполнить программу в срок, установленный Мэром Москвы С.С. Собяниным и ожидаемый жителями», - подчеркнул Сергей Лёвкин.



Накануне в «Доме на Брестской» прошло второе заседание рабочей группы по рассмотрению концепций кварталов реновации жилищного фонда в городе Москве с участием членов жюри архитектурно-градостроительного конкурса. В ближайших планах - обсуждение еще 12 концепций развития районов.



Особое внимание горадминистрацией уделяется предложениям москвичей, поступившим в ходе общественных обсуждений. «Согласно сводным данным, наибольшее количество вопросов жителей было связано с плотностью застройки, парковочным пространством, высотностью новых домов и также транспортной обеспеченностью», - сообщил Сергей Лёвкин.