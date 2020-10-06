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Город (Москва и область)     06.10.2020 12:49

Льготный и бесплатный проезд для школьников и москвичей старшей 65 лет будет временно приостановлен

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Теги:  коронавирус 

6 октября. Mossovetinfo.ru – С 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. А уплаченные за проезд деньги – перенесены на более поздний срок. Об этом на своем сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома.

С 5 октября в Москве начались школьные каникулы, которые решением мэра Москвы продлятся до 18 октября.

В Москве наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в столице зафиксировано 4 082 новых случая заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с 14 июля. В России за сутки выявлено близкое к рекордному число новых случаев коронавируса.

С 5 октября в Москве обязателен перевод на удаленную работу не менее 30% сотрудников предприятий, об этом решении Сергей Собянин сообщил 1 октября.

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Теги: 
коронавирус 

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