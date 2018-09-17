17 сентября. Mossovetinfo.ru – Московская Госинспекция по недвижимости выявила на Лужнецкой набережной 21 незаконную постройку, в основном складского назначения, сообщается на официальном сайте ведомства.



Были выявлены как самовольно возведенные помещения складов, так и пристройки к ним.



17 незаконных построек уже демонтировано, по остальным ожидаются судебные решения о их незаконности, после чего возможно будет проведение демонтажа.