17 сентября. Mossovetinfo.ru – Московская Госинспекция по недвижимости выявила на Лужнецкой набережной 21 незаконную постройку, в основном складского назначения, сообщается на официальном сайте ведомства.
Были выявлены как самовольно возведенные помещения складов, так и пристройки к ним.
17 незаконных построек уже демонтировано, по остальным ожидаются судебные решения о их незаконности, после чего возможно будет проведение демонтажа.
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