31 июля. Mossovetinfo.ru – Более 6 тысяч предприятий торговли в Москве будут оштрафованы за несоблюдение масочного режима, сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.



По словам Немерюка, общая сумма штрафов, выписанных за нарушение масочного режима, составит более 300 миллионов рублей. Кроме того, два магазина были закрыты – по многочисленным жалобам в них были проведены проверки и выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и требований Роспотребнадзора.



Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что в московских магазинах начали отказывать в обслуживании покупателям, не соблюдающим масочный режим.



В Москве с 13 июля отменен масочный режим на улицах. Однако ношение масок и перчаток по-прежнему обязательно в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.