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Город (Москва и область)     31.07.2020 09:44

Магазины в Москве оштрафуют на 300 миллионов рублей за нарушение масочного режима

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Теги:  магазины  торговля  масочный режим  нарушения  штрафы 

31 июля. Mossovetinfo.ru – Более 6 тысяч предприятий торговли в Москве будут оштрафованы за несоблюдение масочного режима, сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

По словам Немерюка, общая сумма штрафов, выписанных за нарушение масочного режима, составит более 300 миллионов рублей. Кроме того, два магазина были закрыты – по многочисленным жалобам в них были проведены проверки и выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и требований Роспотребнадзора.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что в московских магазинах начали отказывать в обслуживании покупателям, не соблюдающим масочный режим.

В Москве с 13 июля отменен масочный режим на улицах. Однако ношение масок и перчаток по-прежнему обязательно в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.



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Теги: 
магазины  торговля  масочный режим  нарушения  штрафы 

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