20 октября. Mossovetinfo.ru – Три года исполнилось с момента запуска в Москве маршрутной сети «Магистраль», написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы назвал проект маршрутной сети «Магистраль» развивающимся и очень успешным. Маршруты наземного транспорта связали центр города по основным магистралям с окраинами. Теперь пассажирам нет необходимости спускаться в метро, чтобы проехать 1-2 остановки, маршруты сети «Магистраль» идут по выделенным полосам также регулярно, как поезда в метро.
Всего в рамках сети «Магистраль» в Москве действует 47 маршрутов наземного общественного транспорта. Ежедневно ими пользуется более 500 тысяч пассажиров.
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