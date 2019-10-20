Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     20.10.2019 15:05

Маршрутами сети «Магистраль» ежедневно пользуются более 500 тысяч пассажиров

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  общественный транспорт  наземный транспорт  Сергей Собянин  маршрутная сеть Магистраль 

20 октября. Mossovetinfo.ru – Три года исполнилось с момента запуска в Москве маршрутной сети «Магистраль», написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы назвал проект маршрутной сети «Магистраль» развивающимся и очень успешным. Маршруты наземного транспорта связали центр города по основным магистралям с окраинами. Теперь пассажирам нет необходимости спускаться в метро, чтобы проехать 1-2 остановки, маршруты сети «Магистраль» идут по выделенным полосам также регулярно, как поезда в метро.

Всего в рамках сети «Магистраль» в Москве действует 47 маршрутов наземного общественного транспорта. Ежедневно ими пользуется более 500 тысяч пассажиров.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
общественный транспорт  наземный транспорт  Сергей Собянин  маршрутная сеть Магистраль 

Возврат к списку

Лента новостей

15:05 Город (Москва и область) Маршрутами сети «Магистраль» ежедневно пользуются более 500 тысяч пассажиров

13:35 Происшествия Мужчина остался жив после падения на рельсы на станции метро «Печатники»

12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию

12:17 Происшествия Сильный пожар на западе Москвы ликвидирован

12:11 Город (Москва и область) Основные расходы московского бюджета на здравоохранение пойдут на модернизацию поликлиник и больниц

Актуальные материалы

12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию

07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД

09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму

12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики

11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru