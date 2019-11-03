3 ноября. Mossovetinfo.ru – С 4 по 7 ноября в Москве в связи с проведением различных массовых мероприятий изменятся некоторое автобусные маршруты.
С изменениями можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Мосгортранса.
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