17 сентября. Mossovetinfo.ru – Машинисты московского метро и водители наземного транспорта начали приветствовать пассажиров, называть свое имя, должность и желать пассажирам приятной поездки, сообщает портал mos.ru.



В вагонах метро сообщения и пожелания от машиниста звучит несколько раз в день, а в наземном транспорте водители приветствуют пассажиров каждые два часа на крупных остановках.



Таким образом, пассажиры столичного транспорта могут узнать имя человека, который отвечает за их безопасность во время поездки. Кроме того, пожелание счастливого пути сделает поезду более приятной.