3 февраля. Mossovetinfo.ru – Капитальный ремонт первых четырех поликлиник согласно новому стандарту начнется в Москве в феврале, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«В феврале начнется ремонт первых четырех учреждений, всего в текущем году планируется начать ремонт в 50 поликлиниках в соответствии с новым стандартом. Новый стандарт — это удобство и комфорт для пациентов и врачей, высокая доступность самых нужных специалистов, современное оборудование для диагностики и профилактики болезней. После ремонта у нас будут полностью обновленные учреждения и внешне, и по внутреннему наполнению», - рассказала заммэра.
Первые поликлиники, которые начнут ремонтировать в соответствии с новым стандартом, расположены в Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах. Во время ремонта медицинскую помощь пациентам поликлиник будут предоставлять в других зданиях.
В рамках ремонта в соответствии с новым стандартом в зданиях будет проведена перепланировка, в них установят новое, современное оборудование, организуют комфортные зоны для ожидания, буфеты, игровые зоны для детей, модернизируют кабинеты врачей.
Всего за три года планируется провести капитальный ремонт 135 московских поликлиник. Узнать о том, в каких поликлиниках будет проведен ремонт, можно здесь.
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