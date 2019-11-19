19 ноября. Mossovetinfo.ru – Масштабная программа по ремонту городских поликлиник стартует в Москве в марте 2020 года, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.



Всего за три года планируется отремонтировать 135 зданий поликлиник. По словам Хрипуна, в 2020 году начнется ремонт первых 50 зданий. Здания, которые нужно отремонтировать в первую очередь выбирали сами москвичи. Хрипун также отметил, что речь идет о закрытии большого количества зданий, поэтому график работ будет очень жесткий.



При этом будут приняты все меры, чтобы поликлиническая помощь осталась доступной. Врачи будут вести прием в зданиях других поликлиник. Для жителей открыта горячая линия, с помощью которой они смогут узнать где принимает тот или иной специалист.



Хрипун подчеркнул, что на время закрытия зданий сокращения врачей проводиться не будет, наоборот, будет набрано дополнительно 500 специалистов. Это связано с тем, что после окончания ремонта поликлиники будут работать по новому стандарту московских поликлиник, который предполагает в том числе и увеличение штата врачей.



В ходе ремонта в зданиях будет проведена перепланировка, поликлиники будет переоснащены современным оборудованием, согласно новому стандарту московских поликлиник, а также новой комфортной мебелью.