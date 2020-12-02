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Город (Москва и область)     02.12.2020 01:35

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников

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Теги:  Москва  вакцинация  вакцина  сроки  производство 

2 декабря. Mossovetinfo.ru - Массовая вакцинация от коронавируса начнется после Нового года, сообщил в эфире Дождя советник мэра Москвы, экс вице-мэр по социальным вопросом Леонид Печатников.

«Москва готова — есть холодильники, морозильники, все что нужно в кабинетах есть. Собянин сказал, что есть около 300 таких кабинетов [для вакцинирования], но по-моему уже больше — в каждом поликлинике по несколько. Все за промышленным производством», - сказал в эфире Дождя Печатников.

На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица полностью готова к началу массовой вакцинации. В городе подготовлено 300 пунктов вакцинации, оборудованных всем необходимым и обеспеченных персоналом, создана система электронной записи на прививки. По словам мэра, город находится «на низком старте».

Тогда же на пресс-конференции министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в России в январе-феврале 2021 года.

Накануне Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вакцинация от коронавируса во Франции может начаться уже в конце декабря этого года, а массовая вакцинация против COVID-19 начнется в период между апрелем и июнем.

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Теги: 
Москва  вакцинация  вакцина  сроки  производство 

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