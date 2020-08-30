30 августа. Mossovetinfo.ru – Массовых гуляний на день города в Москве в этом году не будет. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин.



«Отпразднуем по-домашнему - в парках, культурных центрах, на фестивальных площадках. А пока наводим чистоту», - написал Собянин.



День города в Москве отметят 5 и 6 сентября. Городу исполняется 873 года.