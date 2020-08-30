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Город (Москва и область)     30.08.2020 14:53

Массовых гуляний на день города в Москве не будет - Собянин

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Теги:  День города  праздники  Собянин  Сергей Собянин  коронавирус 

30 августа. Mossovetinfo.ru – Массовых гуляний на день города в Москве в этом году не будет. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин.

«Отпразднуем по-домашнему - в парках, культурных центрах, на фестивальных площадках. А пока наводим чистоту», - написал Собянин.

День города в Москве отметят 5 и 6 сентября. Городу исполняется 873 года.


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Теги: 
День города  праздники  Собянин  Сергей Собянин  коронавирус 

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