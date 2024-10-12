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Город (Москва и область)
24.10.2024, 13:46
Мастер-классы на рыбных рынках столицы посетили более 10 тысяч детей — Сергунина
24 октября — Mossovetinfo.ru — Более 1,2 тысячи кулинарных мастер-классов для детей провели на рыбных рынках «Москва ...
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Город (Москва и область)
16.10.2024, 13:25
Собянин: Программа реновации жилья в Москве станет постоянной
16 октября — Mossovetinfo.ru — Власти Москвы приняли решение сделать программу реновации жилого фонда постоянной. О...
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Город (Москва и область)
12.10.2024, 14:49
Сезон работы фонтанов в Москве завершился – Бирюков
12 октября — Mossovetinfo.ru — Сезон работы фонтанов в столице завершился в субботу, 12 октября, сообщил журналистам з...