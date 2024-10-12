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Город (Москва и область)     24.10.2024 13:46

Мастер-классы на рыбных рынках столицы посетили более 10 тысяч детей — Сергунина

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Теги:  Москва  рыбные рынки  мастер-классы  Сергунина  Москва на волне 

24 октября — Mossovetinfo.ru — Более 1,2 тысячи кулинарных мастер-классов для детей провели на рыбных рынках «Москва — на волне» с момента их открытия. Там ребята варили супы, каши, пекли ржаные пирожки с печенью трески и блинчики с разными начинками, — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
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«Площадка в Косино-Ухтомском районе открылась в ноябре прошлого года, а в Митине — в сентябре этого. Практические занятия пользуются популярностью — они уже объединили почти 10 тысяч юных поваров», — сообщила Сергунина.
Отмечается, что программа мастер-классов составляется профессионалами с учетом возраста участников, сезонов года, масштабных городских мероприятий праздников. Блюда не требуют специальных навыков и редких ингредиентов — их легко повторить дома.

В дни Масленицы ребята пекли разнообразные блины с рыбной начинкой: картофельные, гурьевские, рисовые, льняные. А в честь китайского Нового года в меню включили почти 20 традиционных азиатских блюд, в их числе вонтоны, спринг-роллы с креветками и салат из морских водорослей с крабами. В дни фестиваля «Времена и эпохи» дети готовили полбу с мидиями, баклажанами и базиликом из поваренной книги Петра I, рыбный паштет с хрустящим хлебом по рецепту XVIII века, лапшу ручной работы с морепродуктами и пармезаном.

Помимо кулинарных мастер-классов, на рынках проходят соревнования шеф-поваров, выступления музыкантов и театральные представления.

Фестиваль «Москва – на волне. Рыбная неделя» прошел на 31 площадке с 24 мая по 2 июня по всему городу, в нем приняли участие больше 3 тыс. магазинов и свыше 140 рынков и ярмарок, - сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Карта места

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Теги: 
Москва  рыбные рынки  мастер-классы  Сергунина  Москва на волне 

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