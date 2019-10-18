18 октября. Mossovetinfo.ru – Доступ к Мавзолею Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт для посетителей 25 октября, а также 5 и 7 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по связям с общественностью Федеральной службы охраны.



Сообщается, что доступ будет закрыт в связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий.