18 октября. Mossovetinfo.ru – Доступ к Мавзолею Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт для посетителей 25 октября, а также 5 и 7 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по связям с общественностью Федеральной службы охраны.
Сообщается, что доступ будет закрыт в связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий.
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