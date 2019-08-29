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Город (Москва и область)     29.08.2019 11:18

Мавзолей Ленина закроют для посетителей на один день 1 сентября

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Теги:  мавзолей Ленина  Спасская башня  фестивали 

29 августа. Mossovetinfo.ru – Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей на один день в субботу, 1 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью ФСО России.

Мавзолей и некрополь будут закрыты в связи с проведением на Красной площади военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

Фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москве в 12-й раз. В рамках фестиваля проходят выступления военных оркестров со всего мира.


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Карта места

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Теги: 
мавзолей Ленина  Спасская башня  фестивали 

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