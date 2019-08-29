29 августа. Mossovetinfo.ru – Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей на один день в субботу, 1 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью ФСО России.



Мавзолей и некрополь будут закрыты в связи с проведением на Красной площади военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».



Фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москве в 12-й раз. В рамках фестиваля проходят выступления военных оркестров со всего мира.