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Город (Москва и область)     22.04.2021 11:55

Мавзолей Ленина закроют для посетителей на три недели

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Теги:  мавзолей Ленина  закрытие  ФСО 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — Мавзолей Ленина закроют для посетителей с 23 апреля по 14 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Мавзолей закроют в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что из-за подготовки к Параду Победы 23 и 24 апреля в Москве частично ограничат движение транспорта

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Карта места

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Теги: 
мавзолей Ленина  закрытие  ФСО 

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