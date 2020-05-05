5 мая. Mossovetinfo.ru – МЧС Москвы на своем официальном сайте опубликовало экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра в Москве во вторник, 5 мая.



Сообщается, что с 13:00 и до 24:00 вторника, 5 мая, Москве ожидается гроза и ветер, порывы которого могут достигать 21 метра в секунду.



Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность, парковать автомобили вдали от деревьев, не укрываться под деревьями от непогоды, не оставлять без присмотра детей. Также напоминается, что во время грозы нельзя находится у воды, купаться и рыбачить.