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Город (Москва и область)     05.05.2020 13:50

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветра 5 мая

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Теги:  МЧС  предупреждение  гроза  ветер 

5 мая. Mossovetinfo.ru – МЧС Москвы на своем официальном сайте опубликовало экстренное предупреждение о грозе и усилении ветра в Москве во вторник, 5 мая.

Сообщается, что с 13:00 и до 24:00 вторника, 5 мая, Москве ожидается гроза и ветер, порывы которого могут достигать 21 метра в секунду.

Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность, парковать автомобили вдали от деревьев, не укрываться под деревьями от непогоды, не оставлять без присмотра детей. Также напоминается, что во время грозы нельзя находится у воды, купаться и рыбачить.


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Теги: 
МЧС  предупреждение  гроза  ветер 

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