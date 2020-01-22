22 января. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятной погоде в Москве во второй половине дня в среду, 22 января.



По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в Москве ожидаются снег, мокрый снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица.



Водителям рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать резких перестроений, парковать автомобиль вдали от деревьев и слабозакрепленных конструкций.