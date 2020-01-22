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Город (Москва и область)     22.01.2020 16:22

МЧС предупредило о неблагоприятной погоде в Москве вечером 22 января

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Теги:  МЧС  предупреждение  погода 

22 января. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятной погоде в Москве во второй половине дня в среду, 22 января.

По прогнозам синоптиков, во второй половине дня в Москве ожидаются снег, мокрый снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица.

Водителям рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать резких перестроений, парковать автомобиль вдали от деревьев и слабозакрепленных конструкций.


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Теги: 
МЧС  предупреждение  погода 

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