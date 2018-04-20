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Город (Москва и область)     20.04.2018 08:56

МЧС предупредило о резком подъеме воды в озерах и реках Подмосковья

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Теги:  Московская область  МЧС  водоемы  реки  предупреждение 

20 апреля. Mossovetinfo.ru - - В связи с неблагоприятной погодой на территории Московского региона и всего Центрального федерального округа в ближайшие дня имеется вероятность резкого подъема воды в озерах и реках. С 19 по 21 апреля уровень региональных водоемов может превысить нормы паводков, обычных для этого периода года, сообщает МЧС.

«В связи с выпадением обильных осадков на переувлажненные речные водосборы 19 апреля 2018 г. с сохранением 20 и 21 апреля на малых и средних реках в Московской области возможны резкие подъемы уровня воды», - говорится в сообщении.

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Теги: 
Московская область  МЧС  водоемы  реки  предупреждение 

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