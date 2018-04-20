МЧС предупредило о резком подъеме воды в озерах и реках Подмосковья

20 апреля. Mossovetinfo.ru - - В связи с неблагоприятной погодой на территории Московского региона и всего Центрального федерального округа в ближайшие дня имеется вероятность резкого подъема воды в озерах и реках. С 19 по 21 апреля уровень региональных водоемов может превысить нормы паводков, обычных для этого периода года, сообщает МЧС.



«В связи с выпадением обильных осадков на переувлажненные речные водосборы 19 апреля 2018 г. с сохранением 20 и 21 апреля на малых и средних реках в Московской области возможны резкие подъемы уровня воды», - говорится в сообщении.