17 февраля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС на своем официальном сайте опубликовало предупреждение о сильном ветре, который ожидается в Москве в понедельник, 17 февраля.
По прогнозам синоптиков с период с 07:00 до 18:00 17 февраля в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 19 метров в секунду.
Рекомендуется находясь на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра, не парковать автомобили под деревьями, не укрываться под деревьями от непогоды.
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