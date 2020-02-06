6 февраля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о снеге метели и усилении ветра в Москве в четверг, 6 февраля.
По прогнозам синоптиков, до конца текущих суток в Москве ожидается снегопад и усиление ветра до 12-17 метров в секунду, что приведет к метели. В связи с этим видимость на дорогах снизится до 500 – 1000 метров, кроме того, ожидается появление на дорогах снежных заносов и гололедицы.
Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от непогоды под деревьями, не оставлять без присмотра детей.
Автомобилистам рекомендуется во время движения значительно снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров и перестроений. Также рекомендуется не парковать автомобили под деревьями.
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