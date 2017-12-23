МЧС предупредило о снегопаде в Москве 24 декабря

23 декабря. Mossovetinfo.ru - МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве в воскресенье, 24 декабря.



По прогнозам синоптиков, 24 декабря в Москве ожидается снег, ночью местами сильный, метель, усиление ветра с порывами ночью до 18 метров в секунду, днем - до 16 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.