25 ноября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС в своем telegram-канале опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве вечером в среду 25 ноября и в ночь на четверг 26 ноября.
По прогнозам синоптиков, в период с 21:00 среды, 25 ноября и до 10:00 четверга, 26 ноября, в Москве температура будет переходить через нулевую отметку в сторону минусовых температур, что приведет к образованию тумана и гололедице на дорогах.
Во время тумана видимость на дорогах может упасть до 300-800 метров.
Управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, рекомендуется увеличить дистанцию до впередиидущих автомобилей, избегать резких маневров, обгонов и перестроений, значительно снизить скорость.
Пешеходам во время движения по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде, быть внимательными и осторожными.
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