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Город (Москва и область)     27.06.2019 08:56

МЧС предупреждает москвичей о неблагоприятной погоде 27 июня

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Теги:  МЧС  погода  предупреждение 

27 июня. Mossovetinfo.ru –Управлением МЧС Москвы опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве в четверг, 27 июня, предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.

По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве ожидаются грозовые дожди, сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду, возможен град.

Водителям рекомендуют при движении во время дождя снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров, не парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

Гражданам напоминают, что во время грозы не рекомендуется находится вблизи водоемов, нельзя купаться и рыбачить, нельзя укрываться от грозы под деревьями. Находясь на улице необходимо соблюдать осторожность, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.


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Теги: 
МЧС  погода  предупреждение 

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