27 июня. Mossovetinfo.ru –Управлением МЧС Москвы опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве в четверг, 27 июня, предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.



По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве ожидаются грозовые дожди, сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду, возможен град.



Водителям рекомендуют при движении во время дождя снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров, не парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.



Гражданам напоминают, что во время грозы не рекомендуется находится вблизи водоемов, нельзя купаться и рыбачить, нельзя укрываться от грозы под деревьями. Находясь на улице необходимо соблюдать осторожность, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.