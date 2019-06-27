27 июня. Mossovetinfo.ru –Управлением МЧС Москвы опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в Москве в четверг, 27 июня, предупреждение опубликовано на официальном сайте ведомства.
По прогнозам синоптиков, в четверг в Москве ожидаются грозовые дожди, сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду, возможен град.
Водителям рекомендуют при движении во время дождя снизить скорость и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров, не парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями.
Гражданам напоминают, что во время грозы не рекомендуется находится вблизи водоемов, нельзя купаться и рыбачить, нельзя укрываться от грозы под деревьями. Находясь на улице необходимо соблюдать осторожность, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
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