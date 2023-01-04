МЧС: с 6 по 10 января в Москве ожидается аномальное похолодание

4 января, Mossovetinfo.ru - С 6 по 10 января в Москве ожидается аномально холодная погода, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.



«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 6 по 10 января по городу Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 - 17 градусов ниже климатической нормы», - говорится в сообщении.



МЧС рекомендует выбирать одежду соответствующую погоде. Автомобилистам рекомендовали соблюдать правила личной безопасности соответствующие погодным условиям.