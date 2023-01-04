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Город (Москва и область)     04.01.2023 16:16

МЧС: с 6 по 10 января в Москве ожидается аномальное похолодание

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Теги:  МЧС  погода  Москва  аномалия 

4 января, Mossovetinfo.ru - С 6 по 10 января в Москве ожидается аномально холодная погода, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 6 по 10 января по городу Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 - 17 градусов ниже климатической нормы», - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует выбирать одежду соответствующую погоде. Автомобилистам рекомендовали соблюдать правила личной безопасности соответствующие погодным условиям.

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Теги: 
МЧС  погода  Москва  аномалия 

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