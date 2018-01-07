МЧС: в Москве и Московской области ожидаются сильная гололедица и заморозки

Москва. 7 января. /Mossovetinfo.ru / МЧС предупредило о гололедице и заморозках в Московском регионе в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 7 января до 02:00 8 января начиная с северо-западных районов.

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 7 января до 02:00 8 января в Москве и Московской области начиная с северо-западных районов ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег)», - сообщает МЧС.



По информации МЧС ожидается «местами налипание мокрого снега, переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, на дорогах сильная гололедица».



В распространённых через СМС сообщениях МЧС рекомендует: «закрывайте окна, находитесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций».