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Город     07.01.2018 12:45

МЧС: в Москве и Московской области ожидаются сильная гололедица и заморозки

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Теги:  МЧС  Москва  Московская область 

Москва. 7 января. /Mossovetinfo.ru / МЧС предупредило о гололедице и заморозках в Московском регионе в связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 7 января до 02:00 8 января начиная с северо-западных районов.
«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в период с 16:00 7 января до 02:00 8 января в Москве и Московской области начиная с северо-западных районов ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с, небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег)», - сообщает МЧС.

По информации МЧС ожидается «местами налипание мокрого снега, переход температуры воздуха через 0° в сторону отрицательных значений, на дорогах сильная гололедица».

В распространённых через СМС сообщениях МЧС рекомендует: «закрывайте окна, находитесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций».

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Теги: 
МЧС  Москва  Московская область 

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