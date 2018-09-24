24 сентября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о дожде и сильном ветре, которые ожидаются в Москве с 17:00 понедельника, 24 сентября до 09:00 вторника, 25 сентября.



Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Гражданам рекомендуется по возможности переждать непогоду в зданиях, не укрываться от непогоды под деревьями, обходить широкоформатные и слабозакрепленные конструкции. Автомобилистам рекомендуется не парковать под деревьями автомобили.