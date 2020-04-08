8 апреля. Mossovetinfo.ru – Медицинские маски продаются менее чем в 13% московских аптек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные собственного исследования.



В тоже время ситуация с медицинскими перчатками и антисептиками для рук обстоит лучше – их можно купить как минимум в 28% аптек столицы.



Ранее правительство России ввело ограничения на торговлю рядом медицинских изделий, в том числе медицинскими масками и перчатками. Торговлю ими могут осуществлять только фармацевтические компании, также ограничена максимальная наценка при продаже.