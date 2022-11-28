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Город (Москва и область)     28.11.2022 22:31

Мэр Махачкалы Салман Дадаев переходит на работу в руководство префектуры Москвы

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Теги:  Москва  ЦАО  префектура  Дадаев  биография  отставки  назначения 

28 ноября. Mossovetinfo.ru - Бывший мэр Махачкалы Салман Дадаев, подавший в отставку в понедельник, займет руководящую должность в одной из префектур Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации столицы Дагестана. Депутаты городского собрания Махачкалы, избравшие в январе 2019 года Салмана Дадаева, проголосовали сегодня за отставку мэра.

До назначения в Махачкалу Салман Дадаев возглавлял Басманный район Центрального административного округа Москвы (ЦАО).

В ходе назначения в 2019 году и дальнейшей работы неоднократно в СМИ отмечалось, что С.Дудаев намерен преобразить Махачкалу «по-московски».

Напомним, что 4 ноября 2022 года на территории охотхозяйства в Смоленской области во время охоты на кабана с участием префекта ЦАО Москвы Владимира Говердовского егерь получил смертельное ранение, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", сообщало РЕН ТВ.

Биографическая справка: Дадаев Салман Кадиявович
родился 18 июля 1979 год, Махачкала, Дагестанская АССР;
с 31 января 2019 года по 28 ноября 2022 года — глава муниципального образования город Махачкала;
После окончания школы окончил в 2002 году с отличием Дагестанский государственный университет (юридический факультет) замтем учился в аспирантуре Московского государственного юридического университета.
До 2004 года работал в коммерческих организациях. С мая 2000 по ноябрь 2002 – юрист второй категории юридического отдела ОАО «Сулагэнерго». С 2004 по 2004 годы возглавлял отдел коммерции и ценных бумаг, начальник юридического отдела ОАО «16-й таксомоторный парк».
С июля 2004 по март 2010 г. – ведущий специалист-юрист управы района Метрогородок города Москвы. В марте 2010 года назначен первым заместителем главы управы района Метрогородок города Москвы по вопросам жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства. С 2012 по 2014 гг. – первый заместитель главы управы района Сокольники по вопросам экономики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. С сентября 2014 года — первый заместитель главы управы района Хорошёво-Мнёвники города Москвы по вопросам строительства.
С мая 2017 года — глава управы Басманного района города Москвы. Назначен на должность мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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Теги: 
Москва  ЦАО  префектура  Дадаев  биография  отставки  назначения 

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