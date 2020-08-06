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Город (Москва и область)     06.08.2020 10:55

Мэр Москвы распорядился установить мемориальные таблички Героям Советского Союза

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Теги:  мемориальная доска  установки  Герои Советского Союза  Сергей Собянин  документы 

6 августа. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке до конца года пяти мемориальных табличек Героям Советского Союза, документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.

Мемориальные таблички будут установлены Николаю Рукавишникову, Владимиру Коккинаки, Владимиру Алхимову, Ивану Цапову и Виктору Юдину.

Дважды Герою Советского Союза Николаю Рукавишникову мемориальная доска будет установлена по адресу улица Хованская, дом 3, дважды Герою Советского Союза Владимиру Коккинаки – по адресу Ленинградский проспект, дом 50, Герою Советского Союза Владимиру Алхимову - по адресу Фрунзенская набережная, дом 50, Герою Советского Союза Ивану Цапову - по адресу Большая Грузинская улица, дом 39, Герою Советского Союза Виктору Юдину - по адресу улица Островитянова, дом 39.

Мемориальные доски будут установлены за счет городского бюджета для увековечивания памяти Героев Советского Союза.


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Карта места

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Теги: 
мемориальная доска  установки  Герои Советского Союза  Сергей Собянин  документы 

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