6 августа. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об установке до конца года пяти мемориальных табличек Героям Советского Союза, документ опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.



Мемориальные таблички будут установлены Николаю Рукавишникову, Владимиру Коккинаки, Владимиру Алхимову, Ивану Цапову и Виктору Юдину.



Дважды Герою Советского Союза Николаю Рукавишникову мемориальная доска будет установлена по адресу улица Хованская, дом 3, дважды Герою Советского Союза Владимиру Коккинаки – по адресу Ленинградский проспект, дом 50, Герою Советского Союза Владимиру Алхимову - по адресу Фрунзенская набережная, дом 50, Герою Советского Союза Ивану Цапову - по адресу Большая Грузинская улица, дом 39, Герою Советского Союза Виктору Юдину - по адресу улица Островитянова, дом 39.



Мемориальные доски будут установлены за счет городского бюджета для увековечивания памяти Героев Советского Союза.