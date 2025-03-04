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Город (Москва и область)     11.03.2025 07:13

Мэр Москвы сообщил об атаке 69 беспилотников, летевших на Москву минувшей ночью

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Теги:  Собянин  Москва  БПЛА  беспилотники  атака  ПВО  СВО  Украина 

11 Марта — Mossovetinfo.ru — По состоянию на 7:05 московского времени 11 марта 2025 горда, мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале об отражении атак силами ПВО Минобороны 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву

"Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Соответствующие службы работают на месте".

Ранее ИА МОССОВЕТ сообщало, что минувшей ночью, с 4:35 до 6:16 московского времени 11 марта 2025 горда, мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщал о том, что ПВО Минобороны отражены атаки 65 беспилотников, летевших на Москву.


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Теги: 
Собянин  Москва  БПЛА  беспилотники  атака  ПВО  СВО  Украина 

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