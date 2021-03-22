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Город (Москва и область)     22.03.2021 10:57

Мэрия Москвы модернизирует систему анализа информации о гражданах - СМИ

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Теги:  цифровизация  данные  анализ 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены модернизировать систему анализа данных о жителях города и создать интерактивную витрину с обезличенной информацией о них, сообщает «Коммерсантъ».

ГКУ «Информационный город», подведомственное департаменту информационных технологий, объявило тендер на разработку системы, который выиграло ООО «Программный продукт». Стоимость контракта составила 132 миллиона рублей.

Согласно контракту, ООО «Программный продукт» должно будет модернизировать информационную систему управления данными в распределенной вычислительной среде», — ИС УДРВС.

Она интегрирована с информационными системами мэрии и анализирует различные данные о горожанах - такие как сведения об их собственности, об оплате коммунальных услуги другое.

В рамках модернизации в ИС УДРВС должна появится система визуализации данных. При этом, данные в системе будут обезличенными, а доступ к ней получат только органы исполнительной власти.

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Теги: 
цифровизация  данные  анализ 

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