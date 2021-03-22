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Город (Москва и область)
22.03.2021, 14:53
Юго-Восточную хорду полностью построят в 2023-2024 годах - Собянин
22 марта. Mossovetinfo.ru – Юго-Восточную хорду полностью достроят в 2023-2024 годах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства. Мэр Москвы подчеркнул, что Юго-Восточн...
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Город (Москва и область)
22.03.2021, 11:58
Временные отключения горячей воды в Москве в 2021 году начнутся 11 мая
22 марта. Mossovetinfo.ru – Временные отключения горячей воды в Москве в 2021 году планируется начать с 11 мая, когда установится стабильно теплая погода, сообщает пресс-служба МОЭК. Отключения ...
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Город (Москва и область)
22.03.2021, 10:57
Мэрия Москвы модернизирует систему анализа информации о гражданах - СМИ
22 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены модернизировать систему анализа данных о жителях города и создать интерактивную витрину с обезличенной информацией о них, сообщает «Коммерсантъ». ...