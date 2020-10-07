7 октября. Mossovetinfo.ru - Стадион «Спартака» «Открытие арену» за нарушения мер безопасности по коронавирусу могут временно закрыть, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Сообщается, что на стадионе выявлены множественные нарушения. Ходатайство в суд о закрытии арены подаст Роспотребнадзор. Арена может быть закрыта на срок от 30 до 90 дней.
Ранее сообщалось, что РПЛ проводит проверку по поводу посещаемости матча Российской премьер-лиги «Спартак» - «Зенит». По действующим в Москве правилам, в связи с коронавирусом на спортивные соревнования могут допускаться зрители в количестве не более 50% от вместимости арены. При этом, зрители обязаны соблюдать социальную дистанцию, в связи с чем реальная посещаемость сокращается до 30-35% в зависимости от конструкции арены.
Руководство «Спартака» сообщило, что на матч было продано 17 150 билетов, однако есть подозрение, что зрителей на матче было существенно больше. Свою проверку по данному факту намерен провести также РФС.
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