5 ноября. Mossovetinfo.ru – На портале проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по мерам поддержки малого и среднего бизнеса.



Москва является лидером в стране по числу зарегистрированных предпринимателей. В сфере малого и среднего бизнеса работает более 2,5 миллиона человек. Это связано в том числе и с мерами поддержки бизнесменов, предпринимаемыми городскими властями: от упрощенной патентной системы налогообложения, до прямой финансовой помощи, консультаций и образовательных мероприятий.



Голосование на проекте «Активный гражданин» состоит из одного вопроса: «Какие меры поддержки предпринимателей вы считаете наиболее эффективными?». Участникам предложено несколько вариантов ответа (мероприятия по обучению навыкам ведения предпринимательской деятельности, консультирование по правовым и иным вопросам ведения бизнеса, поддержка экспорта, субсидирование бизнеса и другие). При этом можно выбрать один или два ответа.



Меры поддержки малого и среднего бизнеса обсуждаются в рамках подготовки городского бюджета на 2020-2022 годы.