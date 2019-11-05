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Город (Москва и область)     05.11.2019 08:45

Меры поддержки малого и среднего бизнеса выберут участники проекта «Активный гражданин»

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Теги:  Активный гражданин  бизнес  поддержка  голосование 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – На портале проекта «Активный гражданин» стартовало голосование по мерам поддержки малого и среднего бизнеса.

Москва является лидером в стране по числу зарегистрированных предпринимателей. В сфере малого и среднего бизнеса работает более 2,5 миллиона человек. Это связано в том числе и с мерами поддержки бизнесменов, предпринимаемыми городскими властями: от упрощенной патентной системы налогообложения, до прямой финансовой помощи, консультаций и образовательных мероприятий.

Голосование на проекте «Активный гражданин» состоит из одного вопроса: «Какие меры поддержки предпринимателей вы считаете наиболее эффективными?». Участникам предложено несколько вариантов ответа (мероприятия по обучению навыкам ведения предпринимательской деятельности, консультирование по правовым и иным вопросам ведения бизнеса, поддержка экспорта, субсидирование бизнеса и другие). При этом можно выбрать один или два ответа.

Меры поддержки малого и среднего бизнеса обсуждаются в рамках подготовки городского бюджета на 2020-2022 годы.


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Теги: 
Активный гражданин  бизнес  поддержка  голосование 

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