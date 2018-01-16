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16.01.2018 17:40
Места для крещенских купаний в Москве
Места проведения крещенских купаний в Москве
ЦАО:
— купель в храме Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке.
САО:
— Большой Садовый пруд;
— Прибрежный проезд, владение 7;
— водный стадион «Динамо».
СВАО:
— Дворцовый пруд.
ВАО:
— озеро Святое;
— озеро Белое;
— Терлецкие пруды;
— Красный пруд;
— купель «Вернисаж»;
— Бабаевский пруд;
— Олений пруд.
ЮВАО:
— Верхний Кузьминский пруд;
— Нижний Люблинский пруд;
— Шибаевский пруд.
ЮАО:
— Борисовский пруд;
— Царицынский пруд;
— пруд Бекет.
ЮЗАО:
— Воронцовский пруд;
— пруд на территории санатория «Узкое»;
— Тропарёвский пруд;
— пруд по адресу: Нахимовский проспект, дом 8;
— Черневский пруд;
— пруд у храма в Захарьине.
ЗАО:
— Мещерский пруд;
— Москва-река, поселок Рублево;
— Москва-река, улица Филевская, дом 40а;
— Москва-река, Филевский бульвар, дом 21.
СЗАО:
— пруд Барышиха в Митине;
— пруд в селе Рождествено;
— Деривационный канал;
— парк «Северное Тушино»;
— Строгинская пойма;
— Кировская пойма;
— озеро Бездонное;
— Карамышевская набережная, дома 13–15;
— Москва-река, улица Авиационная, дом 79;
— Южное Тушино, улица Лодочная, владение 19.
ЗелАО:
— озеро Черное;
— озеро Школьное.
ТиНАО:
— город Троицк, река Десна, зона отдыха «Заречье»;
— река Трешня, деревня Чернецкое;
— пруд, село Богоявление;
— пруд, село Покровское;
— пруд, село Былово;
— пруд, деревня Кнутово;
— пруд, село Ознобишино;
— пруд, дом отдыха «Воскресенское»;
— пруд, деревня Свинорье;
— пруд, Ульяновский лесопарк;
— пруд, поселок Мосрентген;
— купель в поселке Дома Отдыха «Плёсково»;
— купель при храме Святой Троицы в деревне Васюнино;
— купель в поселке ДСК «Мичуринец»;
— купель в парке «Ручеек» (деревня Марушкино);
— купель в деревне Товарищево;
— купель в деревне Евсеево-Кувекино;
— купель в деревне Пучково;
— купель в поселке Шишкин Лес.