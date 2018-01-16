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Город     16.01.2018 17:40

Места для крещенских купаний в Москве

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Теги:  крещенские купания  Крещение 

Места проведения крещенских купаний в Москве 

ЦАО:

— купель в храме Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке.

САО:

— Большой Садовый пруд;

— Прибрежный проезд, владение 7;

— водный стадион «Динамо».

СВАО:

— Дворцовый пруд.

ВАО:

— озеро Святое;

— озеро Белое;

— Терлецкие пруды;

— Красный пруд;

— купель «Вернисаж»;

— Бабаевский пруд;

— Олений пруд.

ЮВАО:

— Верхний Кузьминский пруд;

— Нижний Люблинский пруд;

— Шибаевский пруд.

ЮАО:

— Борисовский пруд;

— Царицынский пруд;

— пруд Бекет.

ЮЗАО:

— Воронцовский пруд;

— пруд на территории санатория «Узкое»;

— Тропарёвский пруд;

— пруд по адресу: Нахимовский проспект, дом 8;

— Черневский пруд;

— пруд у храма в Захарьине.

ЗАО:

— Мещерский пруд;

— Москва-река, поселок Рублево;

— Москва-река, улица Филевская, дом 40а;

— Москва-река, Филевский бульвар, дом 21.

СЗАО:

— пруд Барышиха в Митине;

— пруд в селе Рождествено;

— Деривационный канал;

— парк «Северное Тушино»;

— Строгинская пойма;

— Кировская пойма;

— озеро Бездонное;

— Карамышевская набережная, дома 13–15;

— Москва-река, улица Авиационная, дом 79;

— Южное Тушино, улица Лодочная, владение 19.

ЗелАО:

— озеро Черное;

— озеро Школьное.

ТиНАО:

— город Троицк, река Десна, зона отдыха «Заречье»;

— река Трешня, деревня Чернецкое;

— пруд, село Богоявление;

— пруд, село Покровское;

— пруд, село Былово;

— пруд, деревня Кнутово;

— пруд, село Ознобишино;

— пруд, дом отдыха «Воскресенское»;

— пруд, деревня Свинорье;

— пруд, Ульяновский лесопарк;

— пруд, поселок Мосрентген;

— купель в поселке Дома Отдыха «Плёсково»;

— купель при храме Святой Троицы в деревне Васюнино;

— купель в поселке ДСК «Мичуринец»;

— купель в парке «Ручеек» (деревня Марушкино);

— купель в деревне Товарищево;

— купель в деревне Евсеево-Кувекино;

— купель в деревне Пучково;

— купель в поселке Шишкин Лес.

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Карта места

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Теги: 
крещенские купания  Крещение 

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