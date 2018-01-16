Места для крещенских купаний в Москве

Места проведения крещенских купаний в Москве



ЦАО:



— купель в храме Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке.



САО:



— Большой Садовый пруд;



— Прибрежный проезд, владение 7;



— водный стадион «Динамо».



СВАО:



— Дворцовый пруд.



ВАО:



— озеро Святое;



— озеро Белое;



— Терлецкие пруды;



— Красный пруд;



— купель «Вернисаж»;



— Бабаевский пруд;



— Олений пруд.



ЮВАО:



— Верхний Кузьминский пруд;



— Нижний Люблинский пруд;



— Шибаевский пруд.



ЮАО:



— Борисовский пруд;



— Царицынский пруд;



— пруд Бекет.



ЮЗАО:



— Воронцовский пруд;



— пруд на территории санатория «Узкое»;



— Тропарёвский пруд;



— пруд по адресу: Нахимовский проспект, дом 8;



— Черневский пруд;



— пруд у храма в Захарьине.



ЗАО:



— Мещерский пруд;



— Москва-река, поселок Рублево;



— Москва-река, улица Филевская, дом 40а;



— Москва-река, Филевский бульвар, дом 21.



СЗАО:



— пруд Барышиха в Митине;



— пруд в селе Рождествено;



— Деривационный канал;



— парк «Северное Тушино»;



— Строгинская пойма;



— Кировская пойма;



— озеро Бездонное;



— Карамышевская набережная, дома 13–15;



— Москва-река, улица Авиационная, дом 79;



— Южное Тушино, улица Лодочная, владение 19.



ЗелАО:



— озеро Черное;



— озеро Школьное.



ТиНАО:



— город Троицк, река Десна, зона отдыха «Заречье»;



— река Трешня, деревня Чернецкое;



— пруд, село Богоявление;



— пруд, село Покровское;



— пруд, село Былово;



— пруд, деревня Кнутово;



— пруд, село Ознобишино;



— пруд, дом отдыха «Воскресенское»;



— пруд, деревня Свинорье;



— пруд, Ульяновский лесопарк;



— пруд, поселок Мосрентген;



— купель в поселке Дома Отдыха «Плёсково»;



— купель при храме Святой Троицы в деревне Васюнино;



— купель в поселке ДСК «Мичуринец»;



— купель в парке «Ручеек» (деревня Марушкино);



— купель в деревне Товарищево;



— купель в деревне Евсеево-Кувекино;



— купель в деревне Пучково;



— купель в поселке Шишкин Лес.