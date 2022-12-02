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06.12.2022, 15:40
Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь
6 декабря. Mossovetinfo.ru - По решению мэра Москвы Сергея Собянина метро и Московское центральное кольцо в новогодню...
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03.12.2022, 21:22
Сильные морозы прогнозируются с 3 по 6 декабря в столичном регионе
3 декабря, Mossovetinfo.ru - По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03 по 06 декабря на территории города Москвы...
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02.12.2022, 15:04
Глава Минздрава РФ сообщил о локализации вспышки менингита в Подмосковье
2 декабря, Mossovetinfo.ru - Вспышка инфекционного менингита, зафиксированная в Подмосковье, локализована, сообщил в ...