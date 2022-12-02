6 декабря. Mossovetinfo.ru - По решению мэра Москвы Сергея Собянина метро и Московское центральное кольцо в новогодню...

3 декабря, Mossovetinfo.ru - По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 03 по 06 декабря на территории города Москвы...