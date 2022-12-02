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Город (Москва и область)     06.12.2022 15:40

Метро и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь

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Теги:  Новый год  транспорт  график работы  парковка 

6 декабря. Mossovetinfo.ru - По решению мэра Москвы Сергея Собянина метро и Московское центральное кольцо в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно, сообщает Дептранс столицы. Также продлена работа некоторых маршрутов наземного транспорта будет продлена, будут работать ночные автобусные маршруты.

В сообщении отмечается, что по статистике до 30 тыс. пассажиров в момент боя курантов находятся в московском метро и они смогут увидеть трансляцию новогоднего обращения президента на экранах в поездах.

Ранее ИА МОССОВЕТ сообщало, что с 1 по 7 января 2023 года парковка на улицах Москвы будет бесплатной, в то же время парковки со шлагбаумами продолжат работу в обычном режиме по действующим тарифам.

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Карта места

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Теги: 
Новый год  транспорт  график работы  парковка 

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