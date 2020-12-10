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Город (Москва и область)     10.12.2020 19:27

Метро и МЦК будут работать всю новогоднюю ночь - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  Новый год  Новый год-2020 

10 декабря. Mossovetinfo.ru – Транспорт в Москве будет работать работать всю новогоднюю ночь. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в первую очередь это касается метро и МЦК.

Собянин также сообщил, что допонлительные ограничения на новогодние праздники власти вводить не собираются. При этом массовых мероприятий в Москве в новогодние праздники не будет,

«Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких массовых специальных мероприятий мы там устраивать не собираемся», - сказал Собянин.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом в Москве, вероятно, вошла в фазу стабилизации. При этом Собянин назвал ситуацию в городе сложной, отметив, что виден рост по всем показателям.

В Москве до 15 января действуют ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. Среди них перевод студентов на дистанционное обучение, запрет на работу в ночное время развлекательных заведений, сокращение разрешенного числа зрителей в театрах и кинотеатрах и другие. Ограничения, которые действовали до конца ноября, также продлены до середины января.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  Новый год  Новый год-2020 

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