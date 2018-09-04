4 сентября. Mossovetinfo.ru – Метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в День города будут работать круглосуточно.



Как сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Максимум Ликсутов, метро и МЦК не будут закрываться в ночь на 9 сентября.