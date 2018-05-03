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Город (Москва и область)     03.05.2018 11:33

Метро может появиться в пешей доступности от аэропорта «Внуково».

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Теги:  метро  метрополитен  аэропорты  Внуково  аэропорт Внуково  Марат Хуснуллин  Хуснуллин 

3 мая. Mossovetinfo.ru - Станция метро может появиться в пешей доступности от аэропорта «Внуково». Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

Речь идет о станции метро «Внуково» Калининско-Солнцевской линии метро. «Мы сейчас выбираем площадки, куда можем подойти. Одна из них находится всего в 600-800 метрах от территории аэропорта, то есть фактически в пешей доступности», – сказал Хуснуллин.

Проект планируется утвердить в 2019 году. На участке от станции «Рассказовка» до аэропорта планируется разместить две станции.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  аэропорты  Внуково  аэропорт Внуково  Марат Хуснуллин  Хуснуллин 

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