3 мая. Mossovetinfo.ru - Станция метро может появиться в пешей доступности от аэропорта «Внуково». Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.



Речь идет о станции метро «Внуково» Калининско-Солнцевской линии метро. «Мы сейчас выбираем площадки, куда можем подойти. Одна из них находится всего в 600-800 метрах от территории аэропорта, то есть фактически в пешей доступности», – сказал Хуснуллин.



Проект планируется утвердить в 2019 году. На участке от станции «Рассказовка» до аэропорта планируется разместить две станции.