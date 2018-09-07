7 сентября. Mossovetinfo.ru – Участок Калининско-Солнцевской ветки метрополитена до аэропорта «Внуково» может быть открыт в 2023 году, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.



В 2019 году будет утвержден проект планировки территории для строительства данного участка, после чего начнется строительство.



Новый участок будет иметь протяженность в 5,2 километра и пройдет вдоль Боровского шоссе от станции «Рассказовка». На новом участке планируется построить две станции: «Пыхтино» и «Внуково».



Продление «желтой» ветки до аэропорта «Внуково» позволит не только улучшить транспортную доступность аэропорта, но и улучшить транспортную связь с центром города поселений Внуковское, Марушкинское и Филимонковское.