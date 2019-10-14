14 октября. Mossovetinfo.ru – Люблинско-Дмитровскую линию продлят до поселка Северный, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в интервью «Российской газете».
На новом участке линии будут построены три станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». По словам Бочкарева, работы уже ведутся на всех трех станциях.
Бочкарев отметил, что новый участок Люблинско-Дмитровской линии пройдет вдоль Дмитровского шоссе и разгрузит данную магистраль, а также прилегающие улицы Широкая и Череповецкая.
Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что окончание строительства Люблинско-Дмитровской линии метро планируется завершить в течение ближайших трех лет.
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