14 октября. Mossovetinfo.ru – Люблинско-Дмитровскую линию продлят до поселка Северный, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в интервью «Российской газете».



На новом участке линии будут построены три станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». По словам Бочкарева, работы уже ведутся на всех трех станциях.



Бочкарев отметил, что новый участок Люблинско-Дмитровской линии пройдет вдоль Дмитровского шоссе и разгрузит данную магистраль, а также прилегающие улицы Широкая и Череповецкая.



Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что окончание строительства Люблинско-Дмитровской линии метро планируется завершить в течение ближайших трех лет.