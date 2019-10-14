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Город (Москва и область)     14.10.2019 16:06

Метро придет в поселок Северный в течение трех лет

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Теги:  метро  строительство  метрополитен 

14 октября. Mossovetinfo.ru – Люблинско-Дмитровскую линию продлят до поселка Северный, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в интервью «Российской газете».

На новом участке линии будут построены три станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех». По словам Бочкарева, работы уже ведутся на всех трех станциях.

Бочкарев отметил, что новый участок Люблинско-Дмитровской линии пройдет вдоль Дмитровского шоссе и разгрузит данную магистраль, а также прилегающие улицы Широкая и Череповецкая.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин заявил, что окончание строительства Люблинско-Дмитровской линии метро планируется завершить в течение ближайших трех лет.


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Теги: 
метро  строительство  метрополитен 

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