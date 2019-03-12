12 марта. Mossovetinfo.ru – Метро в аэропорте Внуково появится примерно через 4 года, сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.



Собянин отметил, что обычно в аэропорты не протягивают линии метрополитена, однако в случае с Внуково было решено сделать исключение, так как это не только аэропорт, но и большой жилой район. В результате туда будет проведен участок Калининско-Солнцевской ветки метро от станции «Рассказовка».



Мэр Москвы отметил, что маршрут новой ветки метро был согласован с местными жителями, а также с администрацией аэропорта. Протяженность новой линии составит 5,2 километра, на ней будет расположено 2 станции: «Пыхтино» и «Внуково».