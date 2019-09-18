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Город (Москва и область)     18.09.2019 11:34

Метро в Москве строят на деньги, сэкономленные при госзакупках - Собянин

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Теги:  метро  строительство  финансирование  закупки  экономия 

18 сентября, Mossovetinfo.ru – Финансирование строительства метро в Москве ведется на деньги, сэкономленные при городских закупках, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

«Чрезвычайно важным является работа с городским заказом, размещение на электронных площадках, создание прозрачных условий, стандартных процедур», - заявил Собянин на церемонии открытия VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС.

По словам мэра Москвы, выстроенная система городского заказа в Москве и ее постоянное совершенствование позволяют городу ежегодно экономить 3 – 3,5 миллиарда долларов.


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Теги: 
метро  строительство  финансирование  закупки  экономия 

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